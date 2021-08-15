الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد الأمن الكامل لمرور الدبلوماسيين في مطار كابل

قال متحدث باسم حلف "الناتو"، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تؤكد الأمن الكامل في مطار كابل لعبور آمن وسلس للدبلوماسيين والوافدين الذين يغادرون أفغانستان.

وأوضح المتحدّث في حديثه لوكالة "سبوتنيك" إن "الناتو يساعد في الحفاظ على تشغيل مطار كابل لإبقاء أفغانستان على اتصال بالعالم الخارجي".

كما أكد بأن "الحلف يقيّم باستمرار تطور الوضع في أفغانستان"، مضيفا: "نحن نساعد في الحفاظ على تشغيل مطار كابل من أجل الحفاظ على اتصال أفغانستان بالعالم".

وأضاف: "أن الناتو يحافظ أيضا على وجوده الدبلوماسي في كابل، وسلامة أفرادنا لها أهمية قصوى وسنواصل إجراء التغييرات حسب الضرورة".

وشدّد المتحدث باسم حلف "الناتو"على أن الناتو "يدعم جهود أفغانستان لإيجاد حل سياسي للصراع، الذي أصبح الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية)، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع آيار/ مايو الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.