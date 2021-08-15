السلطات الأفغانية تفرض حظر التجول في كابل

أعلنت السلطات الأفغانية فرض حظر تجوال في العاصمة كابل اعتبارًا من الساعة 21.00 مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

ووفقا لوكالة "خاما برس"، نقلاً عن بيان صادر عن الداخلية الأفغانية، يتم اتخاذ هذا الإجراء لمنع الاضطرابات وحماية أرواح سكان المدينة وممتلكاتهم.

وناشد البيان، المواطنين عدم مغادرة منازلهم بعد التاسعة مساءً والتزام الهدوء.

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وأفادت وسائل إعلام ومصادر، الأحد، بأن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان. وقال المسلحون في وقت لاحق إنهم يتفاوضون مع الحكومة بشأن إمكانية دخول كابل سلميا وإن الحكومة الأفغانية ستكون مسؤولة عن أمن كابل حتى نهاية العملية الانتقالية.

وقال مصدر بالرئاسة الأفغانية، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحا أن الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد "شائعة".