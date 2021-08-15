مقاتلو حركة طالبان داخل القصر الرئاسي في أفغانستان... فيديو

نشرت قناة الجزيرة القطرية، لقطات لمقاتلي حركة طالبان "المحظورة في روسيا"، داخل القصر الرئاسي في أفغانستان.

وتظهر اللقطات التي بثتها القناة، مقاتلي الحركة يجلسون في أحد المكاتب داخل القصر الرئاسي في كابل، ويمسكون أسلحتهم.

كذلك نشرت القناة، فيديو يصور المسؤول الأمني للقصر الرئاسي حين تسليمه إلى مسلحي حركة طالبان.

وقال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأحد إن حركة طالبان كانت مستعدة "لشن هجوم دموي على كابل وشعبها للإطاحة بي وحقنا للدماء قررت المغادرة".

بعد دخول الحركة العاصمة.. المسؤول الأمني بالقصر الرئاسي يسلم القصر إلى مسلحي #طالبان#الأخبار pic.twitter.com/2QafsNmQ33 — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 15, 2021

وقال مسؤول في حركة طالبان، اليوم الأحد، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية.

وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول الطالباني تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".