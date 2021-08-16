السفارة الأفغانية لدى طشقند: لا توجد معلومات بشأن وجود الرئيس غني في أوزبكستان

أكدت السفارة الأفغانية في أوزبكستان، اليوم الاثنين، أنه لا توجد أي معلومات بشأن وجود الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في أوزبكستان.

موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل عن البعثة الدبلوماسية في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لا يمكننا تأكيد هذه المعلومات، ليس لدينا أي معلومات بهذا الصدد".

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، في وقت سابق، أنه "قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة"، وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه توجه وعائلته إلى سلطنة عمان.

وذكرت قناة "Kabul News" الأفغانية، أن "الرئيس أشرف غني وصل، اليوم الأحد، إلى سلطنة عمان، بعد استيلاء طالبان على عاصمة البلاد كابل"، مؤكدة أن "زوجته رولا وشخصين آخرين غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك".

بينما أعلن أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني، مساء الأحد، أنه باق في بلاده مع شعبه، مؤكدا أنه لن ينحني أمام "طالبان".

وقال مصدر في الرئاسة الأفغانية، إن الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحا أن الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق، علي أحمد جلالي، لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد "شائعة".

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وقال اثنان من كبار قادة "طالبان" الموجودين في كابل، إن مسلحي الحركة سيطروا على القصر الرئاسي في أفغانستان بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.