وسائل إعلام أفغانية تكشف الدولة العربية التي لجأ إليها الرئيس أشرف غني

كشفت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، اسم الدولة العربية التي لجأ إليها الرئيس الأفغاني أشرف غني، بعد استيلاء حركة "طالبان" الإرهابية على عاصمة البلاد كابل.

وذكرت قناة "Kabul News" الأفغانية، أن "الرئيس أشرف غني وصل اليوم الأحد إلى سلطنة عمان، بعد استيلاء طالبان على عاصمة البلاد كابل"، مؤكدة أن "زوجته رولا وشخصين آخرين غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك".

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اشرف غنی عمان ته تللی.

اشرف غنی، رولا غنی، محب او فضلی په الوتکه کې نن لومړی تاجکستان او وروسته عُمان ته تللي او اوس هماغلته دي. — KABUL NEWS (@kabulnewstv) August 15, 2021

​وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وقال اثنان من كبار قادة "طالبان" الموجودين في كابل، إن مسلحي الحركة سيطروا على القصر الرئاسي في أفغانستان بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

في هذه الأثناء، كشفت تقارير عن مغادرة الرئيس للبلاد وبدء تدفق مقاتلي الحركة على العاصمة. وقال مصدر بالرئاسة الأفغانية، إن الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحا أن الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد "شائعة".

من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة "طالبان" الإرهابية، اليوم الأحد، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".