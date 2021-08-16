الدفاع البريطانية: لن نعود إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد

أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تعود إلى أفغانستان بعد سيطرة مسلحي حركة "طالبان" على البلاد.

وقال والاس لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية: "أعترف بأن طالبان تسيطر على البلاد... أعني أن المرء لا يحتاج إلى أن يكون باحثا سياسيا لمعرفة ذلك".

وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا وحلف شمال الأطلسي سيعودان إلى أفغانستان، قال والاس: "هذا ليس مطروحا... لن نعود".

هذا وقالت السلطات البريطانية، أمس الأحد 15 أغسطس/ آب، إنها تدرس الخيارات، لحماية مواطنيها ودبلوماسييها في أفغانستان.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إن بريطانيا تعمل على حماية رعاياها ومساعدة موظفيها السابقين الآخرين على مغادرة أفغانستان، وذلك مع دخول مقاتلي حركة "طالبان" العاصمة كابول.

وأضافت على "تويتر": "مسؤولو وزارة الداخلية يعملون في الوقت الحالي من أجل حماية المواطنين البريطانيين ومساعدة موظفي المملكة المتحدة السابقين وغيرهم من الأشخاص على السفر إلى بريطانيا".

يشار إلى أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرت على معظم المدن الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية، وتواصل تقدمها في ظل تراجع القوات الحكومية أمامها على كافة الجبهات.