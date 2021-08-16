مقتل جندي تركي وإصابة آخر شمالي العراق

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الإثنين، إن جنديين إثنين أصيبا بجروح ناجمة عن نيران "الإرهابيين" في منطقة عملية "مخلب البرق" التي ينفذها الجيش التركي.

وأوضحت أن أحد الجنديين توفي لاحقا متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، على ما نقلت وكالة الأناضول التركية.

ومساء الخميس الماضي، أعلنت الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها في قصف مدفعي استهدف قاعدة عسكرية للقوات التركية المتواجدة بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، وقتها، إنها ردت فورا على الهجوم الذي وقع شمالي العراق وأدى إلى مقتل جندي، مضيفة أنه "تم تحييد 3 عناصر من "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) في حصيلة أولية".

وكانت تركيا قد أطلقت في أبريل/نيسان الماضي، عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا)" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" شمالي العراق.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق أسفر عنه أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.