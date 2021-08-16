القنوات التلفزيونية الأفغانية تبث تلاوة القرآن وأخبار طالبان... فيديو

بدأت جميع القنوات التلفزيونية الأفغانية تقريبًا ببث تلاوة القرآن أو الأخبار عن أفعال حركة طالبان (الإرهابية المحظورة في روسيا)، وفقًا لمراسل وكالة "ريا نوفوستي".

تم إلغاء بث البرامج التلفزيونية، قناة واحدة فقط تواصل بث أفلام وثائقية تاريخية. حيث أنها كانت، سابقا، تبث برامج ترفيهية مختلفة على القنوات الأفغانية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن طالبان، أنها سيطرت على أكثر من 90٪ من مباني الحكومة الأفغانية وتقريباً جميع نقاط التفتيش الرئيسية في كابول.

تفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، مع تقدم طالبان في المدن الكبرى. وقالت وسائل إعلام ومصادر، يوم الأحد، إن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية. في وقت لاحق من ذلك اليوم، قال مسلحون إنهم دخلوا كابول وسيطروا على القصر الرئاسي. وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه غادر البلاد "لمنع المجزرة". وقال الممثل الرسمي للمكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، إن الحرب في أفغانستان انتهت، وسيتضح شكل الحكومة في الدولة في المستقبل القريب.