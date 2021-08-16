الحزب الجمهوري يتنكر لاتفاق السلام مع طالبان بعد فوضى كابول

أزال الحزب الجمهوري الأمريكي، بيانا من موقعه على الإنترنت يشيد باتفاق الرئيس السابق دونالد ترامب للسلام مع "طالبان" ومحاولة سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

صفحة الويب المحذوفة، التي نُشرت لأول مرة على موقع اللجنة الوطنية الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي، أشادت بإنجازات ترامب في السياسة الخارجية، حسبما ذكر موقع "إنسايدر" (يمكن العثور على نسخة مؤرشفة من الصفحة هنا).

أشار موقع أرشيف الإنترنت "واي باي ماشين" إلى أنه تمت إزالة الصفحة في 15 أغسطس/ آب، بالتزامن مع مشاهد فوضوية من كابول لإجلاء القوات الأمريكية المسؤولين من سفارتها في حين استعاد مقاتلو طالبان السيطرة على البلاد.

وأشادت الصفحة بمحاولات ترامب إنهاء التورط العسكري الأمريكي منذ عقدين في أفغانستان، ووصفت كيف "استمر في تولي زمام القيادة في محادثات السلام حيث وقع اتفاقية سلام تاريخية مع طالبان، والتي ستنهي أطول حرب لأمريكا".

يشير إلى اتفاق السلام المشروط في فبراير/ شباط 2020 بين ترامب وطالبان، والذي ألزم الولايات المتحدة بخفض عدد القوات في أفغانستان إذا لم تقدم طالبان الدعم للجماعات الإرهابية.

ومضت الصفحة لتزعم أن خصم ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، لديه "تاريخ من الضغط من أجل حروب لا نهاية لها" وذكرت الأوقات التي دعا فيها إلى نشر المزيد من القوات في أفغانستان.

ظل بايدن ملتزما بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان أثناء وجوده في منصبه، وتعهد في وقت سابق من هذا العام بإكمال الانسحاب بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، على الرغم من زيادة قوة حركة طالبان بسرعة واستعادتها السيطرة على البلاد.

قارن المراقبون أوجه تشابه بين انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها المخيف من سايغون عام 1975 بعد هزيمتها في حرب فيتنام.