رئيس كازاخستان أول زعيم أجنبي يزور كوريا الجنوبية وسط انتشار كورونا

وصل الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إلى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ليصبح أول زعيم أجنبي يزور سيئول وسط جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وكان في استقبال الرئيس الكازاخستاني لدى وصوله قاعدة سيئول الجوية في سيونغنام، وزير التجارة الكوري الجنوبي، مون سونغ وو، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية.

تأتي زيارة رئيس كازاخستان بدعوة من رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وستستغرق يومين، ومن المقرر أن يجريا خلالها محادثات قمة.

كما يعتبر قاسم جومارت توكاييف أول رئيس كازاخستاني يسافر إلى كوريا الجنوبية منذ 5 سنوات.

ويخطط توكاييف مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، مناقشة سبل تعزيز التعاون الجوهري بين البلدين في مختلف المجالات، مثل النقل والبنية التحتية والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والبيئة، في القمة التي ستعقد غدا الثلاثاء، في تشيونغ وا داي.

وبمناسبة زيارة الرئيس الكازاخستاني، فقد أعيد، أمس الأحد، رفات المناضل الكوري التاريخي من أجل الاستقلال، هونغ بوم دو، وذلك بعد 78 عاما من وفاته في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وجاءت إعادة رفات هونغ بوم دو بناء على طلب رسمي من رئيس كوريا الجنوبية، خلال اجتماع مع الرئيس الكازاخستاني توكاييف، عقد في نيسان/ أبريل 2019 بالعاصمة الكازاخستانية، نور سلطان.

وكان الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، قد خطط للقيام بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية في العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19).