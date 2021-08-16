بريطانيا تدعو طالبان لاحترام حقوق الإنسان والسماح بدخول المساعدات... فيديو

دعا ممثل المملكة المتحدة في مجلس الأمن جيمس كاريوكي، حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) إلى احترام حقوق الإنسان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، واصفا الأوضاع في أفغانستان بأنها مأساة كاملة الأوصاف.

القاهرة - سبوتنيك. وقال كاريوكي في كلمته خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم حول أفغانستان إن "هناك مأساة كاملة الأوصاف في أفغانستان، والسلام المستدام هناك مرهون بتسوية سياسية".

وأضاف: "أفعال طالبان على أرض الواقع تخالف تعهداتها، وعلى طالبان وقف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين، والسماح لكل من يريد مغادرة البلاد بالمغادرة".

وتابع: "تواجه أفغانستان أزمة إنسانية بجانب الوضع الأمني، وعلى طالبان احترام القانون الدولي والسماح بدخول المساعدات".

وأمس الأحد، سيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول واستولت على القصر الرئاسي والتلفزيون الحكومي، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد مبررا قراره برغبته في "منع مجزرة".

وخلال الأسابيع الأخيرة سيطرت حركة طالبان على معظم ولايات البلاد وعلى معابرها الحدودية دون مقاومة شديدة من القوات الحكومية، التي غنمت الحركة العديد من أسلحتها أمريكية الصنع، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من البلاد بعد 20 عاما من اجتياحها.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بانسحاب كامل للقوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، مما يمثل نهاية عقدين من الحرب. لكن واشنطن أعربت عن صدمتها من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وتقدم "طالبان" الكاسح.