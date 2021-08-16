تركيا تجلي 324 شخصا من أفغانستان بطائرة مدنية

أجلت أنقرة، اليوم الاثنين، 324 شخصا من كابول على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية، بحسب قناة "تي أر تي" التركية الرسمية.

وقال مسافرون عقب وصولهم إلى إسطنبول، إنهم اضطروا للانتظار نحو 3 ساعات على متن الطائرة، بينما قامت القوات بإخلاء المدرج من المدنيين، مشيرين إلى أن البعض أمضى الليلة في المطار، وفقا لوكالة "رويترز".

وتجمع آلاف المدنيين البأسين الراغبين في الفرار من أفغانستان في مطار كابول، الأمر الذي دفع الجيش الأمريكي على تعليق عمليات الإجلاء بشكل مؤقت، في الوقت الذي واجهت فيه الولايات المتحدة نقدا متزايدا في الداخل على خلفية انسحابها من أفغانستان.

وفي إطار متصل، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، لزملائها في الحزب "إن ألمانيا قد تحتاج إلى إجلاء ما يصل إلى عشرة آلاف شخص من أفغانستان".

وأوضحت ميركل بأن "عملية الإجلاء هذه تشمل 2500 موظف دعم أفغاني، بالإضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان والمحامين وغيرهم ممن ترى الحكومة أنهم معرضون للخطر إذا بقوا في البلاد بعد أن استولت طالبان على كابول".

وشهدت العاصمة الأفغانية، كابول، يوم أمس الأحد، حالة من الفوضى بعدما سيطرت حركة طالبان (المحظورة في روسيا الاتحادية) على معظم المدن الكبيرة بالبلاد وسيطرت على العاصمة كابول.