عناصر طالبان في الصالة الرياضية بالقصر الرئاسي... فيديو

تداولت وسائل إعلام رسمية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه لعناصر من حركة "طالبان" في الصالة الرياضية (جيم) داخل القصر الرئاسي بكابول.

وفي الفيديو يظهر أشخاص يرتدون الزي الأفغاني وهم يمارسون بعض التمارين على الأجهزة في الصالة الرياضية.

وأعلن اثنان من كبار قادة "طالبان" أمس الأحد، سيطرة الحركة على القصر الرئاسي في كابول بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

​وكانت قناة الجزيرة القطرية، نشرت لقطات لمقاتلي حركة طالبان "المحظورة في روسيا"، داخل القصر الرئاسي في أفغانستان.

وتظهر اللقطات التي بثتها القناة، مقاتلي حركة طالبان يجلسون في أحد المكاتب داخل القصر الرئاسي في كابل، ويمسكون أسلحتهم.

وشهدت العاصمة الأفغانية، كابول، يوم أمس الأحد، حالة من الفوضى بعدما سيطرت حركة "طالبان" على معظم المدن الكبيرة بالبلاد وسيطرت على العاصمة كابول.