 الخارجية الأمريكية: يجب على إيران وقف تصعيدها النووي والعودة إلى المفاوضات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه على إيران أن تتوقف عن تصعيدها النووي والعودة للمفاوضات بهدف الامتثال الكامل للاتفاق النووي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان تعقيبا على تقرير وكالة الطاقة الذرية، إنه "على إيران أن تتوقف عن تصعيدها النووي، والعودة للمفاوضات بهدف الامتثال الكامل للاتفاق النووي".

وأتى تصريح الوزارة الأمريكية بعد تقرير صدر، الاثنين، عن وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قدم للدول الأعضاء، يؤكد أن إيران أحرزت تقدما في عملها الخاص بمعدن اليورانيوم المخصب.

وقالت في تقريرها: "في 14 أغسطس/آب 2021 ، تحققت الوكالة من أن إيران استخدمت 257 غراما من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة في شكل رابع فلوريد اليورانيوم، من أجل إنتاج 200 غرام من معدن اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه كانت الخطوة الثالثة في خطة من أربع خطوات من جانب إيران.



والشهر الماضي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن اعتزام إيران استخدام اليورانيوم المخصب حتى 20 ٪ في تصنيع وقود لمفاعل أبحاث في طهران.

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