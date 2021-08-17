77 قتيلا في سيول تركيا و47 في عداد المفقودين

قالت السلطات التركية، يوم الاثنين، إن 77 شخصا لقوا حتفهم بسبب السيول التي اجتاحت بلدات في أقاليم مطلة على البحر الأسود بالبلاد، وأن العاملين في مجال الطوارئ يواصلون البحث عن 47 مفقودا.

وجلبت السيول الفوضى الأسبوع الماضي، إذ جرفت المياه عشرات السيارات وأكوام الأنقاض في الشوارع ودمرت مباني وجسورا، وأغلقت طرقا وأضرت بالبنية التحتية للكهرباء.

ولقي 62 شخصا حتفهم نتيجة السيول في إقليم كاستامونو.

وذكرت إدارة مكافحة الكوارث والطوارئ، أن 14 آخرين لقوا حتفهم في سينوب وسقط قتيل في بارتين.

وأضافت، أن هناك 47 مفقودا في كاستامونو وسينوب.

وأظهرت مقاطع صورتها طائرات مسيرة أضرارا كبيرة لحقت ببلدة بوزكورت بإقليم كاستامونو، حيث أجرت فرق الإنقاذ عمليات بحث في أنقاض المباني المدمرة مطلع الأسبوع.

وأشارت الإدارة إلى إجلاء أكثر من ألفين من المناطق المتضررة بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.

Floods and mudslides in the Black Sea region of Turkey have led to 62 people dead and 77 others missing.#GLOBALink pic.twitter.com/9xBvexsyG1 — China Xinhua News (@XHNews) August 16, 2021

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من المزيد من السيول مع توقع هطول أمطار غزيرة على أقاليم بالبحر الأسود تقع شرقي المناطق التي لحق بها الضرر الأسبوع الماضي.

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