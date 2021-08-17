الرقم المشؤوم... الطائرة التي سقط منها الأفغان تحمل الرقم 11-09

الذعر واليأس يسيطر في مطار كابول، فالجهود الأمنية ليست كافية لإبعاد الناس عن مدرجات الطائرات.

هنا، حاول الحشد إيقاف طائرة النقل الأمريكية، على أمل، على ما يبدو، ألا يجرؤ الطاقم على الإقلاع مع الأشخاص الذين تمسكوا ببدن الطائرة.

لم يكن هناك ما يبرر الآمال، توفي اثنان على الفور وسقط شخصان آخران من الهيكل المعدني بعد ذلك بدقيقتين.

وتبين أن رقم هذه الطائرات 11-09، وهو ما يصادف تاريخ الهجمات الإرهابية في نيويورك عام 2001. ثم استخدم هذا الهجوم كأساس للولايات المتحدة لإجراء عملية في أفغانستان.

رأى المعلقون، في هذه المصادفة، نوعًا من الأرقام المشؤومة: الأرقام نفسها تصاحب النهاية المزعجة للوجود الأمريكي في الأراضي الأفغانية.

ونشرت، يوم أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات بكثرة عن سقوط الأفغان من الطائرة الأمريكية بعدما تشبثوا بعجلاتها على أمل الخروج من أفغانستان بأي طريقة.