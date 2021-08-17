طالبان تدعو القوات الأمريكية للانسحاب الكامل من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل

قال ممثل حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) سهيل شاهين، إن الولايات المتحدة يجب أن تسحب قواتها من أفغانستان قبل 11 سبتمبر/ أيلول، والحركة لا تنوي مهاجمتها.

وقال شاهين لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية "أعلنوا أنهم سيسحبون قواتهم قبل 11 سبتمبر أي يجب عليهم سحب كل قواتهم ونحن ملتزمون بعدم مهاجمتهم ولم نهاجمهم".

تفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، مع تقدم طالبان في المدن الكبرى. وقالت وسائل إعلام ومصادر، يوم الأحد، إن المتمردين يسيطرون على جميع المعابر الحدودية. في وقت لاحق من ذلك اليوم، قال مسلحون إنهم دخلوا كابول وسيطروا على القصر الرئاسي. وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه غادر البلاد "لمنع المذبحة". وبدوره، أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، مساء الاثنين، انتهاء الحرب في أفغانستان.