"طالبان" تدعو المدنيين الأفغان إلى تسليم الأسلحة والذخيرة لأعضاء الحركة

وقال المتحدث باسم الحركة: "على المدنيين الأفغان تسليم أسلحتهم وذخائرهم لأعضاء طالبان المفوضين"، حسب وكالة "رويترز".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، قد أعلن أمس الثلاثاء، انتهاء الحرب في أفغانستان، بعد سيطرة الحركة على البلاد. وقال، في أول مؤتمر صحفي للحركة بعد دخولها العاصمة كابول، "ليس لدينا أي عداوة مع أي شخص كان، واليوم نعلن انتهاء الحرب في البلاد"، مضيفا أن "أفغانستان تمر بوقت حساس وتمكنت من طرد المحتلين والحصول على استقلالها".

سيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان؛ فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

فيما قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".

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