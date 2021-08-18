كرزاي وعبد الله عبد الله يلتقيان في كابول مع قيادي من "طالبان"

التقى الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله، اليوم الأربعاء، في العاصمة كابول مع أنس حقاني، عضو فريق التفاوض من حركة "طالبان" وأحد زعماء "شبكة حقاني" المتحالفة مع الحركة.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، "حضر الاجتماع أيضا رئيس مجلس النواب فضل حيدر مسلمار، فيما لم تتم دعوة وسائل الإعلام لتغطية الاجتماع ولم يتعرف بعد تفاصيل المحادثات".

وكان الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد قد قال إن "المفاوضات جارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة في أفغانستان"، ورغم أن مجاهد لم يكشف طبيعة الحكومة، إلا أنه قال إن الحكومة ستكون شاملة وإسلامية.

وقال مجاهد "نتواصل باستمرار مع رئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله وسوف ترون حكومة تجمع كل شعبنا قريبا".

وأضاف مجاهد أن الحركة ترغب بالخروج من الأزمة التي تمر بها أفغانستان، وأن يكون لها علاقات إيجابية مع دول الجوار، مؤكدا أن هناك اجتماعات جادة لتكوين نظام حكم يلبي تطلعات الشعب الأفغاني ويحترم القيم الإسلامية.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان؛ فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

فيما قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".

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