الخارجية الصينية تعيد نشر فيديو أعلن بوش فيه نهاية طالبان قبل 20 عاما

أعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليجيان زاو، نشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، وإعلانه نهاية حركة "طالبان" في خطاب قبل 20 عاما.

ونشر المتحدث الفيديو على صفحته الرسمية بتويتر، أمس الثلاثاء، وأرفقه بتعليق "بعد أن كانت قاضيا أخلاقيا للعالم لفترة طويلة، يجب على الولايات المتحدة أن تعلم أنها ليست سيدة كل شيء".

Having been a "world moral judge" for a long period, the #US has to know that it is not the master of everything. The #Afghan people have the right to decide their own future. pic.twitter.com/s3iN1NOuxW — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 17, 2021

وأضاف "للشعب الأفغاني الحق في تقرير مستقبله".

"بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان لنهايته... لكن مسؤولياتنا تجاه الشعب الأفغاني لم تنته بعد، نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد".

وفي مقطع الفيديو يظهر بوش وهو يقول في خطابه:

يذكر أن بوش عقب مؤخرا على قرار سحب الجيش الأمريكي وقوات الناتو من أفغانستان واصفا ذلك بـ"الخطأ"، مضيفا أن العواقب ستكون وخيمة جدا.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان؛ فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة.

وجاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، الذي بدأ مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

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