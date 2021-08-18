الأمم المتحدة تنوي إجلاء موظفيها من أفغانستان بعد سيطرة "طالبان"

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 18 أغسطس/آب، اعتزامها إجلاء أكثر من 100 من موظفيها العاملين في أفغانستان إلى كازاخستان، وذلك بعد سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن الأمم المتحدة ستجلي نحو 100 موظف دولي من مكتبها في أفغانستان إلى ألماتي في كازاخستان.

وأضاف دوجاريك أن "الموظفين الأمميين سيواصلون عملهم عن بعد"، معربا عن شكره لحكومة كازاخستان على عرضها استضافة مكتب مؤقت للبعثة الأممية لمساعدة أفغانستان.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبلغ مجلس الأمن الدولي، في 16 أغسطس/آب الجاري، بأن وجود الأمم المتحدة في أفغانستان سيتكيف مع الوضع الأمني لتقديم الدعم للشعب الأفغاني.

وأكد أن أغلب العاملين في المجال الإنساني في أفغانستان لا يزالون يواصلون عملهم بتقديم المساعدة الحيوية للملايين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

يذكر أنه خلال الأيام العشرة الماضية، بسطت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.