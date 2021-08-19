ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 2189 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي يوم السبت الماضي إلى 2189 قتيلاً .. بينما تجاوز عدد المصابين الـ12 ألفاً ، وجاء ذلك بحسب وكالة أسوشيتيد برس نقلاً عن الحماية المدنية في هايتي.

موسكو - سبوتنيك. وأعلنت السلطات في هايتي، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1941 قتيلا وأكثر من 9 آلاف جريح، فيما اعتبر المئات في عداد المفقودين.

وضرب زلزال شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر سواحل هايتي يوم السبت الموافق 14 آب/أغسطس الجاري.

وكانت بؤرته على بعد 125 كلم عن العاصمة بورت أو برانس، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.

من جانبها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أمس الأربعاء، بأن زلزال هايتي المدمر أثر على حياة حوالي 1.2 مليون شخص، من بينهم أكثر من نصف مليون طفل.

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