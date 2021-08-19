طالبان تستولي على أسلحة وطائرات أمريكية

تظهر تسجلات مصورة عناصر من حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) أثناء تقدمهم وهم يتفقدون صفوفا طويلة من المركبات ويفتحون صناديق ممتلئة بأسلحة نارية جديدة ومعدات اتصال وحتى طائرات عسكرية مسيرة.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية نشرت قبل شهر صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لسبع طائرات هليكوبتر جديدة وصلت لكابول من الولايات المتحدة.

وبعد عدة أيام، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مقر وزارته "سيستمرون في تلقي مثل هذا الدعم بوتيرة مستقرة من الآن فصاعدا"، وفقا لما ذكرته "رويترز".

لكن حركة طالبان سيطرت بعد ذلك على أغلب أنحاء البلاد وعلى أي أسلحة وعتاد تركتها القوات الأفغانية في أثناء فرارها.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه لـ"رويترز" إن: "كل ما لم يتم تدميره أصبح الآن في يد طالبان".

ووفقا للوكالة، يؤكد مسؤولون أمريكيون أن لديهم مخاوف من أن تُستخدم تلك الأسلحة في قتل مدنيين أو تقع في يد جماعات متشددة أخرى مثل تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتُستغل في مهاجمة مصالح الولايات المتحدة في المنطقة أو تسلم لخصوم لها مثل الصين وروسيا.

Weapons captured by the Taliban on just one base pic.twitter.com/kWJMAsCOKo — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 14, 2021

​وقال المسؤولون إن شن ضربات جوية لاستهداف العتاد العسكري الأثقل مثل الطائرات الهليكوبتر لم يُستبعد بعد، لكن هناك قلقا من أن يستعدي ذلك طالبان في وقت تستهدف فيه الولايات المتحدة بالأساس إجلاء الأشخاص لبر الأمان.

وذكر مسؤول آخر أنه رغم عدم توافر أرقام محددة، فإن التقييم الاستخباراتي الحالي يشير إلى أن طالبان سيطرت على أكثر من ألفي عربة مدرعة منها ما هو من طراز هامفي الأمريكي وما يصل إلى 40 طائرة قد يكون من بينها طائرات من طراز "يو.إتش-60 بلاك هوك" وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات عسكرية مسيرة من طراز "سكان-إيجل".

وقال مايكل ماكول كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني "شاهدنا بالفعل مقاتلين من طالبان يحملون أسلحة أمريكية الصنع استولوا عليها من القوات الأفغانية. وهذا يشكل خطرا بالغا على الولايات المتحدة وعلى حلفائنا".