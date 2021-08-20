إعلام: رجال أعمال مقربين من حزب الله اشتروا شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس، بأن شحنات الوقود المتجهة من بلادها إلى لبنان، قد تم شراؤها من قبل رجال أعمال مقربين من حزب الله اللبناني.

© REUTERS / STRINGER حزب الله: استيراد المحروقات من إيران يحل مشكلة الكهرباء وسعر الصرف ، مساء أمس الخميس، عن مصادر مطلعة، أن شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان، التي تهدف للمساعدة في تخفيف نقص الوقود، اشترتها بالكامل مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين، والتي تعتبرها ملكا لهم بدءا من لحظة الشحن.

وسبق أن أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أمس الخميس، أن "السفينة الأولى التي سوف تنطلق من إيران، قد أنجزت كل الترتيبات وستُبحر خلال ساعات ببركة الحسين إلى لبنان".

وجاء إعلان حسن نصر الله ردا على اتهام رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، لإيران بأنها تعرقل تشكيل الحكومة في بلاده، نافيا أن يكون لإيران أي دور في تشكيل أي حكومة لبنانية أو تعطيلها، فيما وجه حديثه للبنانيين "الصواب هو أن تقوم الدولة بمسؤوليتها وأن نساعدها على ذلك رغم غضبنا".

وتشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة التي ترفض هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه يخفف من حدة الأزمة.

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