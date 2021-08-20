بايدن يصدر مرسوما يسمح بفرض عقوبات تتعلق بـ"بعض مشاريع الطاقة الروسية"

أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسوما يسمح بفرض عقوبات تتعلق بمشروعات الطاقة الروسية، من بينها مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونغرس في هذا الشأن: "أبلغكم بإصدار مرسوم لاتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق ببعض خطوط الأنابيب الروسية لتصدير موارد الطاقة في حالة الطوارئ في البلاد ... على خلفية تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، الناجم عن أنشطة الضارة للحكومة الروسية".

كما جاء في خطاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية : "يجمِد المرسوم ممتلكات الأشخاص الأجانب الذين يحددهم وزير الخارجية بعد التشاور مع وزير المالية ... بسبب مشاركتهم في أنشطة معينة أو تقديم خدمات معينة تساهم، على وجه الخصوص، في بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وأعلن الرئيس الروسي فلايمير بوتين، اليوم الجمعة، أن التصريحات بأن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" يعتبر مشروعاً سياسياً، هي محاولة للتضليل.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "البعض يقول إن "التيار الشمالي 2" هو عملية سياسية، إن هذا تضليل أو محاولة لتضليل البعض. إنه [التيار الشمالي 2] أقصر بألفي كيلومتر من عبور الغاز عبر أوكرانيا، وهو منظومة حديثة ونظيفة بيئيا، وهذه المعدات جديدة، وبرأيي، تقلل خمس مرات انبعاثات الهيدروكربونات في الغلاف الجوي أثناء عبور هيدروكربوناتنا إلى أوروبا".

وأضاف بوتين: "لقد تبقى 15 كليومتراً في البحر. يمكن اعتبار أن الأمر قارب على الانتهاء".

هذا ونشرت ألمانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا يشير إلى تدابير لدعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي والأهداف المشتركة لحماية المناخ. وينص على عدد من الشروط لتشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي بينهما، عن رضاهما بشأن اقتراب الانتهاء من مد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وجاء في بيان المكتب الإعلامي بالكرملين بشأن الاتصال الهاتفي بين بوتين وميركل الذي جرى بمبادرة من الجانب الألماني: "عبَر القائدان عن رضاهما بشأن اقتراب اكتمال مد خط أنابيب الغاز (التيار الشمالي 2)".

وأشار الرئيس الروسي إلى التزام الجانب الألماني بتنفيذ هذا المشروع، الذي يحمل طابعا تجاريا بحتا ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة لألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وكانت قد أطلعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاتصال الهاتفي على نتائج مناقشاتها للوضع حول خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" خلال مباحثاتها مع الرئيس الأميركي جو بايدن.