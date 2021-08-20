شركة اتصالات أمريكية تكتشف اختراق بيانات 53 مليون عميل

قالت شركة "تي موبايل" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تحقيقا جاريا في خرق للبيانات، كشف وصول متسللين إلى معلومات شخصية لـ5.3 مليون عميل إضافي، ما رفع العدد الإجمالي للأشخاص المتضررين إلى أكثر من 53 مليونا.

أعلنت "تي موبايل" التي تعد ثالث أكبر شركة اتصالات خلوية في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن البيانات الشخصية لأكثر من 40 مليون عميل سابق ومحتمل سُرقت إلى جانب بيانات 7.8 مليون عميل حالي للشركة.

في آخر تحديث لها حول الواقعة، والذي يأتي بعد أيام من قيام لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، بفتح تحقيق في الاختراق، كشفت الشركة أنها حددت 5.3 مليون مشترك لاسلكي إضافي تأثروا بالخرق بالإضافة إلى 667 ألف حساب آخر من حسابات سابقة للعملاء.

وأضافت أن البيانات تشمل العناوين وتواريخ الميلاد وأرقام هواتف العملاء، لكن ليس لديها ما يشير إلى أن البيانات التي تم الوصول إليها تحتوي على معلومات مالية مثل بطاقات الائتمان أو بيانات الدفع الأخرى.

رفع بعض عملاء الشركة دعوى قضائية ضدها في وقت متأخر من ليلة الخميس في محكمة سياتل الفيدرالية، قائلين في دعوى جماعية مقترحة أن الهجوم الإلكتروني ينتهك خصوصيتهم ويعرضهم لخطر أكبر من الاحتيال وسرقة الهوية.

تعد شركة الاتصالات اللاسلكية أحدث ضحية للهجمات الإلكترونية على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، حيث يستغل المتسللون ضعف خصوصية وأمن نظام المستخدم بسبب سياسات العمل من المنزل التي تم وضعها منذ ظهور جائحة فيروس كورونا.