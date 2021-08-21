طالبان: فوضى مطار كابل لم تسببها الحركة وكان على الغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء

أكد متحدث باسم حركة طالبان اليوم السبت، أن الفوضى في مطار كابول لم تسببها حركة طالبان وكان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله، إن "الفوضى في مطار كابول لم تسببها طالبان وكان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء".

وأضاف "خبراء قانونيون ودينيون وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يهدفون إلى طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة."

هذا واستطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

كما شهد مطار كابل، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.