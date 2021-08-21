سويسرا تعلق مؤقتا إحدى رحلاتها لإجلاء أشخاص من أفغانستان بسبب تدهور الأوضاع

أعلنت سويسرا، اليوم السبت، تعليق إحدى رحلاتها لإجلاء أشخاص من أفغانستان، باتجاه أوزبكستان، بسبب تدهور الوضع الأمني حول مطار كابول.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، في بيان نشرته على موقعها، "بسبب الوضع الأمني الصعب في كابول اليوم 21 [آب] أغسطس، قررت وزارة الخارجية تأجيل الرحلة المخطط لها إلى طشقند [عاصمة أوزبكستان] على المدى القصير".

وتابعت الوزارة، "الوضع الأمني حول مطار كابول تدهور بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية، عدد كبير من الأشخاص يتجمعون أمام المطار، وهناك أعمال شغب بعضها عنيف، مما يمنع عمليا الوصول إلى المطار في كابول".

وأوضح البيان أن ألمانيا هي الأخرى ألغت رحلات إجلاء لأشخاص من أفغانستان، كانت متوقعة اليوم، في الوقت الذي تجد دول أخرى صعوبة أكبر في إخراج رعاياها وموظفيها من كابول.

وذكرت الوزارة أنها تتابع عن كثب الوضع وتبحث عن خيارات مختلفة لمتابعة عمليات الإجلاء.

وتعد طشقند، واحدة من المحطات الجوية لنقل الرعايا الغربيين والأشخاص الأفغان الذين يتم إجلائهم من العاصمة كابول، التي سيطرت عليها حركة طالبان [المحظورة في روسيا].

وتتسابق العديد من الدول على إجلاء رعاياها ومتعاونين مع قواتهم، ومواطنين أفغان آخرين، بعد سيطرة حركة "طالبان" [المحظورة في روسيا]، على كابول وغالبية الأراضي الأفغانية، منذ الأحد الماضي.

واليوم، السبت، نصحت السفارة الأمريكية في أفغانستان المواطنين الأمريكيين بتجنب التوجه إلى مطار كابول بسبب تهديدات أمنية محتملة.