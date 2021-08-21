طالبان: نحرز تقدما في مسار تشكيل حكومة جديدة

أعلن مسؤول في حركة "طالبان" (محظورة في روسيا)، اليوم السبت، أن الحركة تحقق تقدما في مسار تشكيل حكومة جديدة وضمان الأمن في أرجاء البلاد منذ سيطرتها على العاصمة كابول.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول في حركة طالبان أنه لا يمكن استبعاد وجود مخاطر أمنية بمطار كابول حيث يحتشد الآلاف يوميا على أمل مغادرة البلاد.

وأوضح أن طالبان تسعى لتحسين الأوضاع وتوفير "خروج سلس" بالمطار خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحركة تشكيل لجنة للتواصل مع وسائل الإعلام وحل مشكلاتها، وسط مطالبات دولية للحركة باحترام حرية الرأي عقب سيطرتها على البلاد.

وقال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في بيان، إن "إمارة أفغانستان الإسلامية شكلت لجنة ثلاثية لطمأنة وسائل الإعلام وحل مشاكلها. وتضم هذه اللجنة عضوا من اللجنة الثقافية في الإمارة الإسلامية، ونائب رئيس جمعية الدفاع عن الإعلام، وعضوا من قيادة شرطة كابول".

يذكر أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، فيما سيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت الحركة يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

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