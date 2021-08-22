رئيسي يحث اليابان على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لديها

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، اليابان إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لديها، البالغ حجمها قرابة 1.5 مليار دولار.

طهران - سبوتنيك. أكد رئيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو، ضرورة الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية المجمدة في اليابان، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن التأخير في الإفراج عن تلك الأصول المجمدة في البنوك اليابانية "غير مبرر".

وبحسب وكالة "جام جم" الإيرانية الرسمية، فإن حجم أموال طهران المجمدة لدى طوكيو بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، وتأتي كخامس أكبر دولة تمتلك أموالا إيرانية مجمدة بعد الصين بـ 20 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 7.5 مليار دولار، والولايات المتحدة 4 مليارات، ولوكسمبورغ 1.6 مليار.

ووصل ‏وزير خارجية اليابان إلى طهران ليلة أمس في زيارة يجري خلالها لقاءات تشمل أيضا نظيره محمد جواد ‎ظريف والمرشح لحقيبة الخارجية حسين أمير ‎عبد اللهيان، ورئيس البرلمان محمد باقر ‎قاليباف والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي ‎شمخاني.

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