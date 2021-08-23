إسرائيل تعتزم تلقيح الطلبة إجباريا ضد كورونا تجنبا للإغلاق

تعتزم إسرائيل تلقيح طلبة المدارس ضد فيروس كورونا لافتتاح العام الدراسي الأسبوع المقبل، رغم ارتفاع أعداد الإصابات.

وأعلنت الحكومة في بيان أنه "سيتم تطعيم التلاميذ في ساحات المدرسة خلال ساعات الدوام بشرط موافقة الوالدين"، مؤكدة أن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد مسبقا، في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وسيجب على الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما تقديم موافقة الوالدين على التطعيم، أما في الصفوف الثانوية في المدن التي ترتفع فيها معدلات العدوى فسيتم الحرص على تلقيح 70 في المئة من الطلبة أو العودة إلى التعليم عن بعد عبر الإنترنت.

ويعارض بعض أعضاء الحكومة حملة التطعيم في المدارس.

وتحاول إسرائيل تجنب إغلاق المدارس والعودة إلى التعليم الوجاهي، خاصة وأن التجربة أثبتت أن الإغلاق والتعليم عن بُعد تسببا بمشكلات نفسية واجتماعية للطلاب.

وزادت الأمور سوءا في إسرائيل مع انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى التي دفعت السلطات، الشهر المنصرم، إلى إعادة فرض القيود بعد رفعها في يونيو/حزيران، مع مخاوف من إغلاق رابع خلال فترة الأعياد اليهودية التي تصادف في سبتمبر المقبل.

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