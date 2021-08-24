بريطانيا: من غير المرجح تمديد مهلة الإجلاء من مطار كابول

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن الحكومات الغربية لن تمدد على الأرجح مهلة الإجلاء من مطار كابول لمنح مواطنيها والأفغان مزيدا من الوقت لمغادرة أفغانستان.

وسيواجه الرئيس الأمريكي جو بايد ن ضغوطا لتمديد مهلة إجلاء آلاف الراغبين في مغادرة البلاد بعد سيطرة حركة طالبان عليها، والتي تنتهي في 31 أغسطس/ آب، خلال اجتماع عبر الإنترنت لقادة دول مجموعة السبع الكبرى اليوم الثلاثاء.

وصرحت "طالبان" أن المهلة التي تنتهي في 31 أغسطس/ آب، خط أحمر، وفقا لـ "رويترز".

وقال والاس لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية إنه يشك في تمديد المهلة "ليس بسبب ما أعلنته طالبان فحسب، وإنما أيضا بالنظر إلى التصريحات العلنية للرئيس بايدن، أعتقد أنه غير مرجح".

وأضاف "بالتأكيد الأمر يستحق مننا جميعا المحاولة، وسنحاول".

وأجلت بريطانيا أكثر من ستة آلاف شخص من أفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" على مقاليد الأمور في البلاد، بمن فيهم مواطنون بريطانيون ومن يعولونهم، إلى جانب موظفي السفارة ومواطنين أفغان يندرجون ضمن برنامجها لسياسة مساعدة الأفغان وإعادة توطينهم.