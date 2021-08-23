بريطانيا تعتزم إجلاء ما يصل إلى ستة آلاف شخص من أفغانستان هذا الأسبوع

أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الأحد، أن المملكة المتحدة ستكثف إجلاء رعاياها إضافة إلى مواطنين أفغان من أفغانستان اليوم الاثنين، بموجب خطة لنقل ما يصل إلى ستة آلاف شخص إلى خارج البلاد هذا الأسبوع.

وقالت صحيفة ذا تايمز، إن الجيش مدد الموعد النهائي لأخر رحلة إجلاء يقوم بها سلاح الجو الملكي البريطاني من الثلاثاء إلى الجمعة أو السبت.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أن بريطانيا أجلت أكثر من 5700 شخص من أفغانستان منذ 13 أغسطس/آب.

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قادة مجموعة الدول السبع لعقد محادثات عاجلة، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الوضع في أفغانستان، مشددا على أهمية التكاتف الدولي لضمان عمليات إجلاء آمنة من هناك.

وقالت مصادر لرويترز، إن بريطانيا تسعى لدفع زعماء العالم لبحث فرض عقوبات جديدة على حركة طالبان (المحظورة في روسيا) في الاجتماع المقرر لمجموعة الدول السبع الكبرى يوم الثلاثاء، لبحث الأزمة في أفغانستان.

وذكر شهود أن مقاتلي حركة طالبان أطلقوا النار في الهواء واستخدموا الهراوات لحمل الناس على الوقوف في طوابير منظمة خارج مطار كابول، يوم الأحد، بعد يوم من مقتل سبعة أشخاص في تدافع عند بوابات المطار.



وأثارت سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان الخوف من أعمال انتقامية وعودة البلاد إلى العمل بالتفسير المتشدد للشريعة الإسلامية الذي طبقته الحركة السنية المسلمة، عندما كانت في الحكم قبل عقدين، وهو ما دفع المواطنين الأفغان إلى محاولة الخروج من البلد.

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