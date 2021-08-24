"طالبان" تؤكد التزامها بحقوق المرأة والأمم المتحدة تراقب وتحذر

أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، الدكتور محمد نعيم، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن حركته ملتزمة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان والأقليات، وأكدت حرصها على تعليم المرأة الأفغانية، وعلى حقها في العمل، ولكن ذلك كله يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان: "نحن ملتزمون بصيانة حقوق المرأة والأقليات وحقوق الإنسان والدفاع عن مصالح شعبنا العليا المختلفة بشكل عملي في مجالات التعليم والصحة وكل المجالات".

ونوه نعيم إلى أن "كل ما يشاع عنّا (حركة طالبان) بغير ذلك غير صحيح، وهذه الأحاديث عارية عن الصحة والحقائق تظهر يوما بعد يوم على الساحة ونعمل في ضوء الشريعة الإسلامية بما يخدم مصالح شعبنا العليا".

تجدر الإشارة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة طالبان في أفغانستان. تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، وقيودا على النساء، وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة"، مشددة أن "معاملة طالبان للنساء والفتيات ستكون خطا أحمر أساسيا".