البنتاغون يؤكد سحب مئات العسكريين من أفغانستان

أكد البنتاغون، اليوم الأربعاء، سحب مئات من العسكريين الأمريكيين من أفغانستان.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في تصريح ممثل وزارة الدفاع جون كيربي: "يمكننا أن نؤكد الأنباء حول انسحاب عدة مئات من العسكريين الأمريكيين من أفغانستان".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ زعماء مجموعة السبع بأن الولايات المتحدة في طريقها لاستكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/آب وإن ذلك يعتمد على تعاون طالبان.

وكان بايدن قد أرسل آلاف الجنود الأمريكيين إلى مطار كابول بعد استيلاء الحركة المتشددة على المدينة ومناطق كثيرة في أفغانستان قبل أقل من أسبوعين.

ويساعد الجنود الأمريكيون الذين يقترب عددهم من ستة آلاف في إجلاء المواطنين الأمريكيين، وكذلك الأفغان المعرضين للخطر، كما يوفرون الحماية للمطار بما يسمح للدول الأخرى بإجلاء مواطنيها.

وقال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اقترحت أمس الاثنين، أن يتمسك بايدن بمهلته التي تنقضي في 31 أغسطس/آب.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية لرويترز إن الولايات المتحدة على اتصال مستمر مع حركة طالبان وإن واشنطن تقول للحركة إن مهلة 31 أغسطس/آب مرهونة بتعاونها.

وقال مسؤول أمريكي ومصدر مطلع على تحركات الإدارة الأمريكية الثلاثاء، إن

بايدن أوفد وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية إلى كابول للاجتماع مع الملا عبد الغني برادر أحد مؤسسي طالبان في كابول أمس الاثنين، وذلك في أعلى لقاء رسمي منذ سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية.

وقال مصدر في الكونغرس إن بيرنز وبرادر ناقشا مهلة 31 أغسطس/آب.

ويعكس اقتراح البنتاغون تزايد المخاوف الأمنية عند مطار كابول حيث يتم إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر.

وقال مسؤولان أمريكيان اشترطا أن يبقيا مجهولين إن هناك قلقا متزايدا من احتمال وقوع تفجيرات انتحارية ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية في المطار.

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