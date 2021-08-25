بينيت يكشف خطة جديدة لمواجهة إيران بمشاركة دول عربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه سيقدم للرئيس الأمريكي جو بايدن خطة جديدة لمواجهة إيران بمشاركة دول عربية.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مع بينيت الذي يزور واشنطن حاليا، ونشرت تفاصيلها القناة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وأشار بينيت إلى إنه لا يزال يعارض العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.

وأوضح أنه سيقدم لبايدن "مفهوما جديدا يتضمن ضغطا إقليميا مشتركا على إيران من قبل إسرائيل والدول العربية التي تشعر بالقلق من سلوك إيران".

وأمس الثلاثاء غادر بينيت مطار بن غوريون متوجها إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك للمرة الأولى منذ تولي مهام منصبه في يوينو/حزيران الماضي.