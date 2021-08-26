بينيت من واشنطن: أكدت على حق إسرائيل بالتفوق الأمني في الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يوم الأربعاء، إن إسرائيل تؤكد على حقها في الحفاظ على تفوقها من الناحية الأمنية في المنطقة، فيما جددت الولايات المتحدة التزامها الثابت تجاه أمن إسرائيل.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بينيت، وفقا لحساب رئيس الوزراء على (تويتر)، إنه أكد خلال لقائه في واشنطن مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، "حق إسرائيل في الحفاظ على تفوق أمني في الشرق الأوسط، والقيام بكل ما يلزم في ذلك الصدد".

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال استقباله بينيت، بحسب لقطات أذاعتها الخارجية الأمريكية، إن أمريكا وإسرائيل تتطلعان للتعاطي مع التحديات المشتركة، من بينها إيران وبرنامجها النووي، وتعملان "وفق أجندة مشتركة وقوية"، مؤكدا "التزام الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل".

وقال بلينكن إن البلدان يتطلعان لتناول التحديات الأخرى مثل، "علاقاتنا مع الفلسطينيين التي هي مهمة لنا جميعا".

وتوجه بينيت، أمس الثلاثاء، إلى واشنطن، حيث يجتمع الخميس المقبل بالرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول لقاء بينهما، ينتظر أن يتطرق إلى تطورات الملف النووي الإيراني.

ويتوقع أن يتصدر الملف النووي الإيراني المباحثات بين الجانبين، إلى جانب قضايا إقليمية عدة ذات اهتمام مشترك.

وأفادت تقارير صحافية إسرائيلية، بأن من بين القضايا التي سيتم بحثها خلال اللقاء "الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وعودة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) إلى مقاليد السلطة وتداعيات ذلك على المنطقة".

وكان بينيت قد أكد أن

"تل أبيب وواشنطن ستعملان جنبا إلى جنب لكبح طموح إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية"، وما أسماه "تصرفاتها السلبية في المنطقة"، فضلا عن وضع آلية للعمل المشترك ضد إيران في حالة تقدمها في مشروعها النووي.

وتأتي هذه الزيارة في وقت رجحت فيه مصادر عسكرية واستخباراتية في إسرائيل أن إيران لم تعد معنية بالعودة للعمل بموجب الاتفاق النووي بعد تولي الرئيس الإيراني الجديد [إبراهيم رئيسي] مهام منصبه".

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