مسؤولان أمريكيان: انسحاب واشنطن من أفغانستان يوفر موارد لإسرائيل

قال مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيوفر موارد من الممكن تحويلها إلى حلفاء إقليميين مثل إسرائيل.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن أحد المسؤولين أن إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان يحرر الموارد والاهتمام.

وبين في إحاطة عامة قبل استضافة بايدن لرئيس الوزراء نفتالي بينيت في البيت الأبيض، أن الانسحاب من أفغانستان يسمح في نهاية المطاف بدعم شركاء مثل إسرائيل بشكل أفضل.

وذكر المسؤولان الأمريكيان اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، أن الرئيس الأمريكي سوف يستغل الفرصة لتعزيز التزامه تجاه إسرائيل وحلفاء واشنطن الآخرين بالمنطقة على خلفية ما يحدث بأفغانستان.

وتأتي تصريحات المسؤولين الأمريكيين في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض تأجيل اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت والذي كان مقررا مساء اليوم الخميس.

وعن أسباب تأحيل الاجتماع أكد البيت الأبيض أن الوضع في أفغانستان، وما حدث من انفجارات اليوم قرب المطار، في العاصمة الأفغانية كابول هو سبب تأجيله.

ووقع انفجاران اليوم الخميس في محيط فندق بارون على مقربة من بوابة مطار كابل الدولي، في الوقت الذي أكدت فيه حركة طالبان (المحظورة في روسيا) عدم امتلاكها أي معلومات حول الانفجارين.

ووقع الانفجاران في الوقت الذي تسابق فيه الولايات المتحدة الزمن لإتمام عمليات الإجلاء التي من المقرر أن تنتهي في 31 أغسطس/ آب.