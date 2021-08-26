مسؤولة إسرائيلية: واشنطن تدرك أن العودة للاتفاق النووي الإيراني قد لا تكون ممكنة

قالت مسؤولة إسرائيلية بارزة إن واشنطن تدرك أن العودة للاتفاق النووي مع إيران قد لا تكون ممكنة، الأمر الذي يجعلها منفتحة على الاقتراحات الإسرائيلية في مواجهة طهران.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤولة الإسرائيلية وهي عضوة بارزة في الوفد المرافق لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، إلى الولايات المتحدة، أن مواقف الفريق الإسرائيلي المتعلقة بإيران حظيت باهتمام كبير من الإدارة الأمريكية.

وذكرت أن هناك تنسيق وثيق للغاية بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، بشأن مسألة إيران.

وأشارت إلى أن الجانبين يستخدمان في كثير من الأحيان نفس المصطلحات ويطرحان الأسئلة ذاتها عند مناقشة خياراتهما في حال لم تعد إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكان موقع "أكسيوس" قد كشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يقدم للرئيس الأمريكي جو بايدن خطة بديلة عن الاتفاق النووي.

وقال الموقع الأمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيؤكد على أن هناك حاجة ملحة لخطة بديلة، حيث يبدو أن عودة إيران للاتفاق النووي أمر غير مرجح بشكل متزايد.

ونقل الموقع عن مصدر مسؤول أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف تعالج أنشطة إيران الإقليمية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات صحفية إنه لا يزال يعارض العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.