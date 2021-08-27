الصين على رأس مباحثات بايدن وبينيت

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، بتحدد موعد جديد للقاء بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم، في تمام الخامسة مساء.

وذكر الموقع العبري واللا، صباح اليوم الجمعة، أنه كان من المفترض عقد اللقاء بينهما، أمس الخميس، لكن تم تأجيل اللقاء في أعقاب التفجير الذي وقع في مطار كابول، والذي أوقع حوالي 110 قتلى.

وأكد الموقع أنه من بين الملفات المدرجة على جدول اللقاء الذي سيجمع بايدن وبينيت، موضوع العلاقات الصينية الإسرائيلية، في محاولة أمريكية إلى تقليص التدخل الصيني في اسرائيل، بدعوى أن الصين هي المنافس الاقتصادي الأبرز للولايات المتحدة في البلاد.

ومن جانبه، أوضح الموقع الإلكتروني "i24 news"، ظهر اليوم الجمعة، أن مطلب تقليص التجارة الإسرائيلية مع دولة الصين، أمر يكرره الجانب الأمريكي في كل لقاء يجمعه بكبار المسؤولين الإسرائيليين.

وكان وليام بارنز، رئيس الاستخبارات الأمريكية قد أعرب خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب عن غضب الإدارة الأمريكية من الوجود الصيني القوي في السوق الإسرائيلية، خاصة في ميناء حيفا.

ويذكر أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد التقى، أمس الخميس، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وأثير خلال اجتماعهما، ملف منح إعفاء من الحاجة إلى إصدار تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للإسرائيليين.

ومن المفترض عقد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نفتالي بينيت، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة.

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