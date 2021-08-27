أردوغان: عدد القتلى في تفجيرات كابول وصل إلى 170 قتيلا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم أمس الخميس قرب مطار كابول وصل إلى 170 قتيلا.

وأضاف أردوغان لوسائل الإعلام خلال زيارته لعاصمة البوسنة والهرسك سراييفو، أن تركيا أخلت جميع فرقها ومدنييها من أفغانستان، فيما لا يوجد حاليا سوى عدد قليل من الكوادر الفنية في البلاد.

وأردف الرئيس التركي أردوغان في حديثه بالقول، إن الانسحاب من الدول بتسليمها لمنظمات إرهابية، له عواقب وخيمة، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وصل الرئيس التركي، يوم الجمعة، إلى سراييفو، المحطة الأولى في جولته المصغرة غربي البلقان لزيارة البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى الجبل الأسود.

ويصل أردوغان، السبت، إلى بودغوريتشا، عاصمة الجبل الأسود المجاورة، بدعوة من الرئيس ميلو ديوكانوفيتش.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، إن انتحاريا واحدا فقط، هو من نفّذ تفجير في محيط مطار كابول، أمس الخميس. وصححت بذلك، تقييمها السابق، بشأن انفجار مطار كابول، الذي رجحت فيه وجود مفجرين انتحاريين وانفجارين منفصلين في محيط المطار.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن، في وقت سابق، مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابول صباح أمس الخميس.

قال رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية الأفغانية إبراهيم آيدين، الجمعة، إن أنقرة ترفض تولي حركة طالبان مهمة تأمين مطار كابول، مشيرا إلى أن ذلك يعود لكونها ليست الطرف الوحيد في البلاد.