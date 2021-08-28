جلال زاده: طهران ستستأنف مفاوضات الاتفاق النووي ببرنامج ونهج جديدين

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، أن بلاده ستستأنف مفاوضات الاتفاق النووي مع مجموعة (4+1)، ببرنامج ونهج جديدين "لإجبار الغرب على الوفاء بالتزاماته".

طهران - سبوتنيك. وقال جلال زاده، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، إن "الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة (4+1) ستستأنف ببرنامج ومجرى جديدين".

وأضاف أنه "كان هناك مشكلة في الإطار والبرنامج الذي تقدم به فريق التفاوض النووي القديم، ومن خلال البرنامج والمجرى الجديدين، يجب أن نجبر الغرب على الوفاء بالتزاماته".

وفي وقت سابق، قالت مسؤولة إسرائيلية بارزة إن واشنطن تدرك أن العودة للاتفاق النووي مع إيران قد لا تكون ممكنة، الأمر الذي يجعلها منفتحة على الاقتراحات الإسرائيلية في مواجهة طهران.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤولة الإسرائيلية، وهي عضوة بارزة في الوفد المرافق لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، إلى الولايات المتحدة، أن مواقف الفريق الإسرائيلي المتعلقة بإيران حظيت باهتمام كبير من الإدارة الأمريكية.

وذكرت أن هناك تنسيق وثيق للغاية بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، بشأن مسألة إيران.

وأشارت إلى أن الجانبين يستخدمان في كثير من الأحيان المصطلحات نفسها ويطرحان الأسئلة ذاتها عند مناقشة خياراتهما في حال لم تعد إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.