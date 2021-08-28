الرئيس الأمريكي يحذر من "هجوم إرهابي جديد" على مطار كابول خلال ساعات

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من "هجوم إرهابي جديد" محتمل، يستهدف مطار العاصمة الأفغانية كابول، خلال 24 - 36 ساعة المقبلة، في أعقاب الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" قبل يومين، وأدى لمقتل 13 عسكريا أمريكيا.

القاهرة- سبوتنيك. وقال بايدن، في أعقاب اجتماعه مع فريق الأمن القومي في واشنطن، اليوم السبت، إن "الوضع على الأرض لا يزال خطير للغاية، ولا يزال خطر الهجمات الإرهابية على المطار مرتفعا، وأبلغني قادتنا أنه من المحتمل جدا حدوث هجوم في غضون 24 - 36 ساعة المقبلة"، وفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الولايات المتحدة ستلاحق المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قواتنا والمدنيين الأبرياء في كابول، وقد فعلنا ذلك، ولن تكون هذه الضربة الجوية التي استهدفنا بها داعش أمس هي الأخيرة، وسنواصل مطاردة أي شخص متورط بالهجوم".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن عنصرين "بارزين" من تنظيم "داعش" قتلا وأصيب آخر في غارة أمريكية بطائرة مسيرة شرقي أفغانستان، في خطوة انتقامية عقب الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 13 من أفراد الجيش الأمريكي و170 آخرين على الأقل في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول.

والخميس الماضي، وقع تفجير انتحاري في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، نفّذه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) الذي أعلن عن تبنيه المسؤولية عن الهجوم، والذي خلّف حصيلة ضحايا 110 شخصا.

من جانبه، أعلن البنتاغون أن "التفجير أسفر عن مقتل 13 عسكريا أمريكيا و18 جريحا، مؤكدا مع ذلك، أن عملية الإجلاء من أفغانستان ستستمر".