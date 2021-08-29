إعلام: تركيا وقطر ومجموعة "السبع الكبار" يعتزمون عقد اجتماع حول أفغانستان

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن مسؤولين من تركيا وقطر ومجموعة "السبع الكبار" يعتزمون عقد اجتماع يوم الاثنين لبحث مستقبل أفغانستان ومطار كابول.

موسكو - سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق، زعمت عدد من وسائل الإعلام، بما في ذلك قناة الجزيرة القطرية، أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) اتفقت مع تركيا على نقل مهام تأمين مطار كابول إلى ممثلين أتراك، لكن حركة طالبان نفت صحة هذه التقارير.

وقال متحدث حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت إن "هناك تقارير تتحدث عن تولي تركيا تأمين مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي، لا نؤكد صحة هذه التقارير ونرفضها جميعها".

وأضاف "نرفض التعاون والتواجد العسكري لأي دولة ولكن نرحب ونقبل بالعلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كل دول العالم".

هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، أن طالبان طلبت من أنقرة تشغيل مطار كابول، لافتًا إلى أنهم سيتولون مسؤولية تأمين المطار.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول يوم 15 آب/أغسطس الجاري.

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