وزير الدفاع الإيراني: سنبذل جهودا مضاعفة لإنتاج معدات جديدة

أكد وزير الدفاع الإيراني الجديد محمد رضا آشتياني أن طهران ستبذل جهودا مضاعفة في جميع المجالات، لاسيما الأبحاث وتصميم وإنتاج معدات جديدة.

جاء هذا في تصريحات للصحفيين بعد حضوره، صباح السبت، في مبنى وزارة الدفاع لبدء مهام عمله، بحسب وكالة "فارس".

ورأى أن إحدى المهمات الرئيسية لوزارة الدفاع هي تقوية القدرات القتالية عن طريق الارتقاء بالمنظومات الدفاعية في مواجهة التهديدات العسكرية وشبه العسكرية.

وقال وزير الدفاع الإيراني إن الوزارة حققت خلال السنوات الأربع الماضية إنجازات جيدة.

وبيّن أن الوزارة تضع في أولوياتها الاستفادة الجادة من طاقات القطاعين الحكومي والخاص والشركات المعرفية.

أكد الوزير على بذل الجهود القصوى للاستفادة من هذه الطاقات القيمة وكذلك في مجال نقل التكنولوجيا إلى المجموعات الأخرى في البلاد.

ورأى أن قضية الدبلوماسية الدفاعية والصحة والهندسة الدفاعية وبذل الاهتمام الخاص بمعيشة المنتسبين والاستفادة من الأرصدة البشرية القيمة كاحتياطي استراتيجي، من أهم أولويات وزارة الدفاع.