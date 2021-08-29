أردوغان: من يرغب في تحريك حجر من مكانه عليه الحصول على موافقة تركيا أولا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العديد من الدول تنتظر دورها للحصول على الطائرات المسيرة التركية، مضيفا: "من يرغب في تحريك حجر من مكانه عليه الحصول على موافقة تركيا أولا".

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، مشيرة إلى أن أردوغان شهد مراسم تسليم طراز جديد من الطائرات المسيرة التي تصنعها تركيا طراز "بيرقدار".

وقال أردوغان: "بالمسيرة الهجومية "أقينجي" أصبحت تركيا من بين ثلاث دول في العالم تمتلك هذه التكنولوجيا".

وأضاف: "رفع نسبة المساهمة المحلية في الصناعات الدفاعية من 20 إلى 80 في المئة خلال وقت قصير يعد من أعظم إنجازات تركيا التاريخية".

وأكد الرئيس التركي أن هدف بلاده الحالي هو تطوير مسيرات يمكنها الإقلاع والهبوط على حاملات الطائرات ذات المدرج القصير الخاصة بنا.

وتابع: "مصممون على الارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول الرائدة في تكنولوجيا الطائرات الحربية بدون طيار".

يتبع...