اليابان تنهي عملية الإجلاء من أفغانستان

قالت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الثلاثاء إن وزير الدفاع نوبو كيشي أمر بإنهاء عملية إجلاء مواطني اليابان وغيرهم من أفغانستان، التي تنفذها قوات الدفاع الذاتي (القوات اليابانية).

وأرسلت اليابان الأسبوع الماضي ثلاث طائرات نقل عسكرية وطائرة ركاب تملكها الحكومة للقيام بالمهمة، وفقا لـ"رويترز".

وتسببت الانفجارات التي شهدها مطار كابول، في تسريع وتيرة إجلاء الرعايا الأجانب واللاجئين، وسط تحذيرات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أطلقها أمس، من أن المطار يمكن أن يشهد تكرار للهجمات خلال الساعات المقبلة.

وتشهد أفغانستان اضطرابات أمنية أدت إلى سعي البعض لمغادرة البلاد، خاصة بعدما أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، سيطرتها على حكم البلاد في 15 أغسطس/ آب الجاري.