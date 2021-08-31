إيران تعلن عن نجاح اختبارات منظومة "مرصاد - 16" الصاروخية

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، نجاح اختبارات منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "مرصاد - 16"، بإطلاق صواريخ على أهداف محددة مسبقا في الصحراء الوسطى في البلاد.

وأوضح مساعد العمليات في الدفاع الجوي الإيراني، العميد خوش قلب، أن "منظومة مرصاد مصنوعة محليا بشكل كامل"، مؤكدا أن العمل سينتهي سريعا في جعلها قادرة على مواجهة الأهداف السريعة ذات الارتفاع العالي، وذلك حسب " وكالة فارس " الإيرانية.

وأضاف العميد خوش قلب، أن "المنظومة الجديدة انضمت إلى شبكة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد وأصبحت تحت قيادتها للقيام باكتشاف الأهداف الجوية المعادية وإسقاطه"ا، مشيرا إلى أن هذه المنظومة قادرة على معالجة الأهداف السريعة وذات الارتفاع المنخفض.

وكان الجيش الإيراني، أعلن في وقت سابق، إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية "باور 373"، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية "إس 400" أو أفضل منها.

من جهته، قال قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي في إيران، العميد قادر رحيم زاده، خلال زيارة تفقدية لعدد من أنظمة الدفاع الجوي المختلفة في منطقة بندر عباس وجزر الخليج: "اليوم وبفضل الله عز وجل يقوم رجال الدفاع الجوي الشجعان بيقظة تامة بتنفيذ مهمتهم الجادة في حماية أجواء الجمهورية الإيرانية وبجاهزية عالية".

وأضاف رحيم زاده أن "القوات المتخصصة في الدفاع الجوي، من خلال المراقبة الكاملة لجميع التحركات الجوية في المنطقة، مستعدة للتصدي مع أي تهديد محتمل".

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