مصدر في طالبان: برادر وزيرا للخارجية وعمر وزيرا للدفاع في الحكومة الأفغانية المقبلة

قال مصدر في حركة "طالبان"، المحظورة في روسيا، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب، إنه تم الاتفاق على تشكيلة الحكومة الأفغانية المقبلة، وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضح مصدر في طالبان لوكالة "سبوتنيك" أنه سيتم تعيين الملا عبد الغني برادر، وزيرا للخارجية، فيما تم الاتفاق على تعيين يعقوب محمد عمر، وزيرا للدفاع.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم تعيين خليفة حقاني، وزيرا للداخلية في الحكومة الأفغانية المقبلة.

وكانت طالبان قد أعلنت في وقت سابق، أن المشاورات حول تشكيل الحكومة في أفغانستان اختُتمت وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبة.

وقال المتحدث باسم الحركة الأفغانية، سهيل شاهين لسبوتنيك: "المشاورات انتهت وسيتم الإعلان عن الحكومة قريبا"، مضيفا أن "المحادثات جارية مع الحراك المعارض في ولاية بنجشير وتم إحراز تقدم جيد وستحل المسألة عبر التفاهم".

وتابع: "موضوع بنجشير قيد البحث الآن، وصلتنا بعض التقارير اليوم، ونأمل ألا تكون هناك حرب، إن شاء الله، سيتم حل القضية عن طريق التفاهم".

وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان نهائياً، لينتهى الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، شملت الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

وقال بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان: "خلال 17 يوما تمكنت قواتنا من تنفيذ أكبر عملية إجلاء شهدها التاريخ الأمريكي.. قواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها".

من جهته، قال المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول، معلنا بذلك طي صفحة 20 عاما من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على أمريكا. وأضاف المتحدث أن أفغانستان نالت استقلالها الكامل.