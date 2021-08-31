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    الرئيس الأمريكي، جو بايدن

    والد جندي أمريكي قتل في انفجار مطار كابول يكشف تفاصيل مواجهته مع بايدن... "لا تنس ذلك الوجه أبدا"

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    كشف والد أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية، الذين قُتلوا في الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي خارج مطار كابول بأفغانستان، عن وقوع مواجهة بينه وبين الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

    وقال مارك شميتز، الذي قتل نجله العريف جاريد البالغ من العمر 20 عاما في انفجار مطار كابول، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" إنه واجه الرئيس الأمريكي خلال لقاء خاص جمع الأخير مع أهالي الضحايا، يوم الأحد الماضي.

    الرئيس الأمريكي جو بايدن إثر سماعه سؤالا حول الوضع في أفغانستان البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 26 أغسطس 2021
    © AFP 2021 / Drew Angerer / Getty Images
    بايدن يعلن انتهاء الحرب في أفغانستان ويثني على أكبر عملية إجلاء في التاريخ
    وفي يوم الأحد، أعيدت رفات الجنود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في مناسبة أقيمت في قاعدة دوفر الجوية في ديلاوير، وحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

    وأخبر شميتز صحيفة "واشنطن بوست" أنه رفض في البداية التحدث إلى بايدن في المناسبة، لكنه غير رأيه فيما بعد، وقرر أن يواجهه، خاصة وأنه يلوم الرئيس الأمريكي على أن قراره بسحب القوات الأمريكية من كابول كان السبب في مقتل نجله جاريد.

    وعن تفاصيل المواجهة، أشار شميتز إلى أن بايدن تحدث في البداية عن فقدان نجله، بو بايدن، وهو من قدامى المحاربين في العراق، بسبب السرطان قبل 6 سنوات، ولكن شميتز طالبه أن يتحدث عن نجله جاريد بدلا من ذلك، وأنه وزوجته أظهرا لبايدن صورة التقطاها مع ابنهما الراحل.

    وبحسب تصريحات مارك شميتز لصحيفة "واشنطن بوست"، قال:

    "قلت لبايدن ألا ينسى اسم ابني أبدا وألا ينسى وجهه أبدا، وألا ينسى أسماء الـ12 الآخرين الذين لقوا حتفهم مع ابني، وخذ بعض الوقت لكي تدرك قصصهم".

    لكن وفقا لشميتز، لم يعجب الرئيس الأمريكي جو بايدن برده عليه، وأجابه: "أنا مدرك لقصصهم".

    وفي سياق متصل، نقل مارك شميتز المزيد من التفاصيل بشأن مواجهته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مقابلة أجريت معه على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الاثنين.

    وقال شميتز في اللقاء التلفزيوني: "لم تسر الأمور على ما يرام، "لقد تحدث بايدن أكثر قليلا عن ابنه ثم تحدث عن ابني، وهذا لم ينسجم معي".

    وكان جاريد شميتز واحدا من 13 جنديا أمريكيا ساعدوا في إجلاء مواطنين أمريكيين وأفغان قتلوا في 27 أغسطس/ آب، فيما قال البنتاغون إنه تفجير انتحاري نفذته جماعة تابعة لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا).

    وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ساعة متأخرة من أمس الاثنين، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

    في غضون ذلك، قال المتحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، محمد نعيم، الاثنين، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول. مضيفا أن "أفغانستان نالت استقلالها الكامل".

    بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن علقت الوجود الدبلوماسي في كابول ونقلت العمليات إلى الدوحة.. وستعمل مع أي حكومة أفغانية مستقبلية، وأي حوار أمريكي مع حكومة تقودها طالبان ستحركه مصالحنا الوطنية.

    وتشهد أفغانستان اضطرابات أمنية أدت إلى سعي البعض لمغادرة البلاد، خاصة بعدما أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، سيطرتها على حكم البلاد في 15 أغسطس/ آب الجاري.

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    الكلمات الدلالية:
    حركة طالبان, الرئيس الأمريكي جو بايدن
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